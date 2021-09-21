Нефть Brent подешевела до $73,3 за баррель

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после существенного роста ранее в течение дня.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 по московскому времени подешевели на 0,8% (на $0,62) - до $73,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1% (на $0,69) - до $69,45 за баррель.

Инвесторы оценивают вероятность сокращения спроса на топливо в мире, а также снижение поставок в США после урагана Ида, отмечает Trading Economics.

Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года на фоне изменений в структуре мирового энергетического баланса, говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 гг.

Крупнейший производитель нефти в американской части Мексиканского залива Royal Dutch Shell заявил, что ущерб, нанесенный ураганом "Ида" прибрежным предприятиям, приведет к снижению добычи в начале следующего года. По данным на понедельник, около 18% мощностей по добыче нефти и 27% природного газа в американской части залива по-прежнему не возобновили работу после стихийного бедствия.