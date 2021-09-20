Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ в 2022 году планируются в размере 25 трлн 021,9 млрд рублей, расходы - 23 трлн 610,2 млрд рублей, таким образом, профицит будет на уровне 1 трлн 411,7 млрд рублей. Это следует из материалов к заседанию правительства 21 сентября, где будет рассмотрен проект федерального бюджета РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Доходы бюджета в 2023 году прогнозируются на уровне 25 трлн 540,2 млрд рублей, в 2024 году - 25 трлн 831,8 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Расходы в эти годы составят 25 трлн 105,5 млрд рублей и 26 трлн 147,1 млрд рублей, соответственно.

Таким образом, в 2023 году бюджет также прогнозируется с профицитом - 434,7 млрд рублей, в 2024 году ожидается дефицит в размере 315,3 млрд рублей.

Правительство России во вторник также рассмотрит основные характеристики бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщила пресс-служба правительства, доходы бюджета фонда на 2022 год прогнозируются в объеме 10 трлн рублей, на 2023 год - 10,592 трлн рублей, на 2024 год - 11,07 трлн рублей.

Расходы бюджета ПФР на 2022 год планируются в объеме 10,15 трлн рублей, на 2023 год - 10,6 трлн рублей, на 2024 год - 11,167 трлн рублей.

Проект бюджета ПФР сформирован с учетом рассматриваемого в пакете с ним законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которым предусматривается передача Пенсионному фонду полномочий по осуществлению отдельных пособий и других выплат (государственных пособий гражданам, имеющим детей, неподлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования и др.), предоставление которых гражданам в настоящее время осуществляется регионами и Рострудом за счет средств федерального бюджета.

Средства на реализацию этого законопроекта предусмотрены в законопроекте о бюджете ПФР в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2022 году запланирован профицит бюджета в пределах 1% ВВП, в 2023 году - около 0,3%, в 2024 году - "небольшой дефицит". В законе о бюджете на 2021-2023 годы в 2022 и 2023 годах был предусмотрен дефицит в размере 1% ВВП и 1,1%, соответственно.

Он отмечал, что новые параметры в первую очередь связаны с конъюнктурой по доходам от экспорта нашей нефти. "Прогноз цен на нефть здесь определяющий при формировании общего баланса бюджета", - говорил министр.