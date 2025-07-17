Повышенная ставка ЦБ нашла отражение в финансовой модели газового проекта в Усть-Луге

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Повышение стоимости долгового финансирования нашло оценку в финансовой модели масштабного газового проекта в Усть-Луге. Первая публикация основных финансовых параметров проекта состоялась в январе 2024 года. Спустя полтора года правительство выпустило обновленные данные о проекте.

Он финансируется преимущественно за счет заемных средств. Ставка по старшему долгу - это ключевая ставка Банка России + 3,5 процентных пункта. За это время ставка повышалась с 16% до 21%; в июне 2025 года была понижена до 20%.

Изменения в паспорт инвестиционного проекта "Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга" утверждены распоряжением правительства от 16 июля 2025 № 1911-р. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Общая стоимость инвестиционного проекта с учетом налога на добавленную стоимость и операционного потока в инвестиционной фазе составляет 5347 млрд рублей в номинальных (прогнозных) ценах", - говорится в документе. В предыдущей версии документа показатель оценивался в 4,915 трлн рублей.

Объем необходимых капитальных вложений повышен до 3,478 трлн рублей (ранее - 2,97 трлн рублей), в том числе для газоперерабатывающего комплекса - 1,596 трлн рублей (1,458 трлн рублей) и газохимического комплекса - 1,882 трлн рублей (1,512 трлн рублей).

Оценка необходимого заемного финансирования повышена до 3,012 трлн рублей с 2,882 трлн рублей: 1,645 трлн рублей на ГПК и 1,364 трлн рублей на ГХК.

Общая сумма средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) остается прежней - 900 млрд рублей с паритетным распределением по двум частям проекта.

Газоперерабатывающий комплекс в составе ГПК КПЭГ - совместный проект ПАО "Газпром" и АО "РусГазДобыча". Оператор проекта - компания специального назначения ООО "РусХимАльянс".

В состав проекта в частности включены газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа и объекты транспортной инфраструктуры. Сырьем для предприятия станет этансодержащий природный газ, добываемый "Газпромом" из ачимовских и валанжинских залежей месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Объем переработки газа составит 45 млрд куб. м ежегодно.

К настоящему моменту статус готовности газоперерабатывающего комплекса (ГПК), который входит в Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги, превысила 57%. На объекте занято порядка 40 тысяч строителей и процесс строительства идет про графику, комментировал вице-премьер Александр Новак.