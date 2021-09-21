Минфин рассчитывает на компромисс с бизнесом по налогам до конца недели

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Параметры новой методики расчета НДПИ для майнинга могут быть согласованы на этой неделе, сообщиил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"У нас было много дискуссий, плавающая ставка или плоская. Последний законопроект - плоская ставка, но дискуссия, которая не завершена, при какой цене будет действовать эта ставка: мы хотим за последние пять лет, предприниматели говорят, что давайте сегодняшний уровень цен на металлы", - сказал он.

"Мы не исключаем того, что на этой неделе мы договоримся о неких параметрах этого налога", - добавил Силуанов.

Он отметил, что поправки по налогу на прибыль также "обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы". "Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - подчеркнул министр.