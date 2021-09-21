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Минфин рассчитывает на компромисс с бизнесом по налогам до конца недели

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Параметры новой методики расчета НДПИ для майнинга могут быть согласованы на этой неделе, сообщиил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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"У нас было много дискуссий, плавающая ставка или плоская. Последний законопроект - плоская ставка, но дискуссия, которая не завершена, при какой цене будет действовать эта ставка: мы хотим за последние пять лет, предприниматели говорят, что давайте сегодняшний уровень цен на металлы", - сказал он.

"Мы не исключаем того, что на этой неделе мы договоримся о неких параметрах этого налога", - добавил Силуанов.

Он отметил, что поправки по налогу на прибыль также "обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы". "Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - подчеркнул министр.

Минфин РФ Антон Силуанов

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