Формула извлечения бюджетных доходов из твердых полезных ископаемых. Обобщение

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Осенью прошлого года, когда подготовка проекта бюджета-2021 вышла на финишную прямую, майнинг был шокирован внезапно - для компаний - появившимся законопроектом Минфина о введении рентного коэффициента к ставке НДПИ на твердые полезные ископаемые. Под возгласы протеста горнодобытчиков и голоса поддержки нефтяников чиновники в невиданном темпе провели через Госдуму необходимые поправки, выписав отрасли чек на 50 с небольшим миллиардов рублей на 2021 год.

Благоприятная ценовая конъюнктура вкупе с большими потребностями бюджета (правда, пока еще профицитного) в деньгах на соцподдержку и дорогостоящие инвестиционные госпроекты превратили подготовку главного финансового документа для майнинга в подобие "дня сурка". Опять налоговые изъятия, опять ураганная серия совещаний и - по всей видимости - новые упражнения с НДПИ, но уже более дорогостоящие (и с расширенным составом участников).

В среду вопрос о дополнительных изъятиях в бюджет 2022 года обсуждался на совещании с участием акционеров и руководителей крупнейших горнодобывающих компаний и первого вице-премьера Андрея Белоусова. Глава Минфина Антон Силуанов на встрече озвучил целевой объем дополнительных поступлений в размере порядка 250 млрд рублей, рассказал "Интерфаксу" один из участников встречи. По его словам, чиновники дали понять, что "цифра уже посчитана в бюджете". Другие собеседники агентства говорят о "дыре", которую требуется закрыть силами майнинга, в 250-300 млрд рублей.

В качестве вариантов наполнения бюджета отрасли в среду предложили рассмотреть повышение рентного коэффициента НДПИ, привязку НДПИ к выручке всей компании (этот вариант встретил резкую критику со стороны бизнеса), а также прогрессивную шкалу налога на прибыль с учетом дивидендов и инвестиций. Уже после совещания Минфин разослал компаниям свои предложения по корректировке НДПИ - формулу с привязкой к рублевым биржевым ценам на продукцию отрасли.

В четверг такой вариант корректировки НДПИ для горнодобывающей отрасли обсуждался на совещании у замминистра финансов Алексея Сазанова. Этот механизм, как ожидается, Минфин будет предлагать в качестве базового варианта дополнительных изъятий в бюджет 2022 года, рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами встречи. При этом они не исключают и комбинации фискальных мер.

Новая встреча Белоусова с акционерами и главам горнодобывающих компаний запланирована на субботу, 18 сентября, сообщили два источника в отрасли. "Ждем, что там объявят финальное решение о механизме изъятий", - говорит один из них.

НДПИ - базовый вариант

Формула, разработанная Минфином, предполагает увеличение базовой ставки НДПИ для черных металлов, удобрений и коксующегося угля до 6% и привязку налога к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас НДПИ для майнинга привязан преимущественно к себестоимости руды), говорят собеседники агентства. Для каждого вида руды предлагаются биржевые бенчмарки. Так, для черной металлургии - это спотовая котировка руды с содержанием железа 62% в Китае, для апатитового концентрата - FOB Morocco, для калия - FOB Baltic, для угля - FOB US East Coast. Установленный с 1 января рентный коэффициент для большинства видов сырья будет отменен.

Для комплексной руды Таймыра, которую добывает "Норникель", предложено сохранить базовую ставку в 730 рублей за тонну и рентный коэффициент 3,5. Но к этому показателю будет добавляться ставка в 6% с привязкой к мировым ценам на металлы. В итоге налоговая нагрузка для "Норникеля" вырастет почти вдвое, подсчитал Кирилл Чуйко из BCS Global Markets.

В ходе обсуждения новой формулы с бизнесом в четверг Минфин обещал подумать о введении не фиксированной в 6%, а плавающей ставки НДПИ в зависимости от уровня цен, рассказал один из источников "Интерфакса". Кроме того, по всем видам руд в формулу планируется добавить корректировку на процент содержания полезного компонента (первоначально она была прописана только для черных и цветных металлов). Для коксующегося угля формулой, как и сейчас, предусмотрен налоговый вычет на расходы на безопасность.

Изменения расчета НДПИ не коснутся драгметаллов и алмазов. Для золотодобытчиков в настоящее время действует ставка НДПИ в 6% от выручки. Для алмазов НДПИ составляет около 8% от выручки. В этом году расчет налога был изменен - если раньше он рассчитывался исходя из цен прейскуранта Минфина РФ, которые значительно ниже рыночных, то сейчас базой являются фактические цены реализации. В результате НДПИ для "АЛРОСА" вырос в этом году на 10%.

Также в предложениях Минфина на данный момент не фигурируют бокситы - сырье для "Русала".

Прогрессивный налог на прибыль - в резерве

В случае, если дополнительных средств от нового НДПИ не хватит для наполнения бюджета, ведомства могут использовать комбинированный вариант - с прогрессивным налогом на прибыль, говорят собеседники агентства. "Пока этот вариант "припарковали", но вполне возможно, что тоже примут. Его поддерживает Белоусов", - отмечает один из них.

Суть идеи в том, чтобы увязать ставку налога на прибыль с уровнем дивидендных выплат и капвложений. Для этого предложена формула "дивиденды минус накопленные инвестиции минус амортизация" за предыдущие 5 лет, разделенные на капитал компании на начало пятилетки. Если коэффициент по этой формуле будет в пределах 1, то для компании сохраняется действующая ставка по налогу на прибыль в 20%. Если от 1 до 2 - ставка составит 25%, выше 2 - 30%, говорят собеседники агентства.

Прогрессивный налог на прибыль с привязкой к дивидендам и инвестициям сложнее администрировать, чем новый НДПИ, отмечали на встрече в четверг представители ФНС.

Третий вариант, который звучал накануне у Белоусова, - это повышение налога на дивиденды, но по нему пока нет ясности, говорит собеседник "Интерфакса" в отрасли.

Для кого цена выше

По мнению BCS GM, сильнее всех от нового подхода к НДПИ пострадают угольные компании ("Распадская" и "Мечел" ), а также "Норильский никель". Мировые цены на уголь сейчас слишком высоки, и в итоге для "Мечела" и "Распадской" налог достигнет 9-14% EBITDA, подсчитали аналитики.

"Норникелю" новый механизм будет стоить 7% EBITDA. Evraz потеряет 5,3% EBITDA в основном из-за воздействия угольной составляющей бизнеса. Сталевары, по мнению BCS, менее уязвимы: "Северсталь", НЛМК и ММК лишатся 1,3-2,6% EBITDA.

Для "Русала" НДПИ может даже снизиться, поскольку в документе не указано обратное.

BCS обращает внимание, что потенциальные изменения механизма НДПИ являются неокончательным вариантом, но он показывает направление движения фискальной политики государства.

В случае утверждения предложенных формул НДПИ больше всего могут пострадать производители коксующегося угля - "Распадская", Evraz, "Мечел", а также "Норникель" (около 6-10% EBITDA в 2022 году), солидарен старший аналитик ИБ "Синара" Дмитрий Смолин. Для угольщиков негативным фактором является предложенный Минфином высокий экспортный бенчмарк (FOB US East Coast), включенный в формулу вместо цены внутреннего рынка, которая существенно ниже из-за различного качества угля, отмечает он. Собеседник в одной из угледобывающих компаний также сказал "Интерфаксу", что данный бенчмарк "вызывает негодование".

Для ММК, НЛМК и "Северстали" эффект от нового НДПИ будет примерно на уровне 2-5% от EBITDA.

"В выигрыше - производители золота, "АЛРОСА" (ставка остается неизменной), а также "Русал", так как пока Минфин не предложил новую формулу для НДПИ для бокситов, основного сырья для производства глинозема и алюминия, а экспортную пошлину в размере 15% для "Русала" скорее всего отменят в следующем году", - сказал Смолин.

Согласно оценкам "Атона", при базовой ставке НДПИ в 6% с привязкой к ценам дополнительные затраты компаний сектора в 2022 году составят от 2,4% до 9,3% EBITDA.

В случае, если будет принят только вариант с прогрессивным налогом на прибыль, сильнее всего пострадают "Норникель" и интегрированные производители стали, отмечает "Атон". По оценке аналитиков, при этом сценарии компании могут лишиться до 10% EBITDA за 2022 год. Тем не менее, 250-300 млрд рублей ($3,3-4 млрд), которые планируется дополнительно изъять в следующем году, меньше $5-6 млрд потерь от экспортной пошлины на металлы в 15%, если она будет продлена на 2022 год, отмечают аналитики.

Год назад правительство ввело рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых. Повышающий коэффициент установлен, в том числе, для калийных солей (базовая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (4,8%), нефелинов, бокситов, природной соли и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Из-под действия повышающего коэффициента были выведены проекты, реализуемые в рамках СЗПК.