Поиск
Хроника последних дней СССР

Абрамович, Потанин, Дерипаска: бизнес отправит "тяжелую артиллерию" на совещание к премьеру

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупный российский бизнес делегирует на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая должна стать решающей в серии совещаний по дополнительным налоговым изъятиям у компаний горно-металлургического сектора, "тяжелую артиллерию": в списке участников мероприятия, помимо традиционных участников такого рода совещаний, есть и нечастые гости даже по меркам самых высоких кабинетов.

Как сообщила в среду вечером пресс-служба правительства, 23 сентября Мишустин проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. В сообщении приводится перечень участников только со стороны правительства - это, кроме самого премьера, его первый зам Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников, Денис Мантуров.

По данным источников "Интерфакса", крупный бизнес на совещании будут представлять Роман Абрамович (который, в отличие от своего партнера по Evraz Александра Абрамова, членом бюро правления РСПП не является), совладелец и зампред совета директоров "ФосАгро" Андрей Гурьев (тоже не член бюро правления - компанию там представляет СЕО, Андрей Гурьев-младший), Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин. На уровне топ-менеджмента будут представлены компании Андрея Мельниченко (Владимир Рашевский возглавляет "ЕвроХим", а в "СУЭКе" является членом совета директоров и миноритарием) и Алишера Усманова (гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев). Как и во всех подобных встречах, в совещании с премьером примет участие и глава РСПП Александр Шохин.

Бурная дискуссия между крупным бизнесом и чиновниками вышла в публичную плоскость уже на финише работы над проектом бюджета на трехлетку, развивается она по двум основным направлениям: фискальные изъятия у майнинга в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой (базовый вариант - через НДПИ) и ретроспективный "налог на дивиденды", призванный стимулировать увеличение инвестиций в развитие и снизить аппетиты акционеров в части распределения прибыли.

Минфин предлагает привязать НДПИ для майнинга к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас он привязан преимущественно к себестоимости руды). Первоначально речь шла о повышении базовой ставки налога для всех видов руд до 6% и отмене существующего рентного коэффициента. В проекте поправок в Налоговый кодекс, которые Минфин внес в правительство в понедельник для рассмотрения на заседании 21 сентября, ставка для желруды установлена на уровне 5,5%, для коксующегося угля - 1,5%. Для калийных и фосфатных руд предлагается увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам.

Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от повышения налогов для майнинга в 2022-2024 годах в 546 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, также вводят новый показатель Пнп - разница между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), и если итоговый коэффициент оказывается ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. При коэффициенте от 1 до 2 общая ставка налога на прибыль повышается до 25%, выше 2 - до 30%.

"Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - говорил Силуанов журналистам во вторник.

Металлургические компании, которые ранее попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге считают опасным для рынка. Реализация этой инициативы "приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени", заявляла в понедельник ассоциация "Русская сталь". Это чревато оттоком инвестиций и дестабилизацией фондового рынка, опасаются металлурги.

Михаил Мишустин Андрей Белоусов Роман Абрамович Владимир Потанин Олег Дерипаска Виктор Рашников Алексей Мордашов Игорь Зюзин

Новости по теме

Новости

ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2021 год

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

Минсельхоз объяснил подорожание курятины в РФ сезонным ростом спроса

ФРС США сохранила базовую ставку

Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,10%

Польша добилась участия в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Источники узнали о переносе первого заседания новой Думы на октябрь

Глава Vitol назвал условие для успокоения паники на энергорынке Европы

Берлин заявил, что РФ выполняет все договоры о поставках газа в ФРГ

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');