Абрамович, Потанин, Дерипаска: бизнес отправит "тяжелую артиллерию" на совещание к премьеру

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Крупный российский бизнес делегирует на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая должна стать решающей в серии совещаний по дополнительным налоговым изъятиям у компаний горно-металлургического сектора, "тяжелую артиллерию": в списке участников мероприятия, помимо традиционных участников такого рода совещаний, есть и нечастые гости даже по меркам самых высоких кабинетов.

Как сообщила в среду вечером пресс-служба правительства, 23 сентября Мишустин проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. В сообщении приводится перечень участников только со стороны правительства - это, кроме самого премьера, его первый зам Андрей Белоусов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министры Антон Силуанов, Максим Решетников, Денис Мантуров.

По данным источников "Интерфакса", крупный бизнес на совещании будут представлять Роман Абрамович (который, в отличие от своего партнера по Evraz Александра Абрамова, членом бюро правления РСПП не является), совладелец и зампред совета директоров "ФосАгро" Андрей Гурьев (тоже не член бюро правления - компанию там представляет СЕО, Андрей Гурьев-младший), Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин. На уровне топ-менеджмента будут представлены компании Андрея Мельниченко (Владимир Рашевский возглавляет "ЕвроХим", а в "СУЭКе" является членом совета директоров и миноритарием) и Алишера Усманова (гендиректор "Металлоинвеста" Назим Эфендиев). Как и во всех подобных встречах, в совещании с премьером примет участие и глава РСПП Александр Шохин.

Бурная дискуссия между крупным бизнесом и чиновниками вышла в публичную плоскость уже на финише работы над проектом бюджета на трехлетку, развивается она по двум основным направлениям: фискальные изъятия у майнинга в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой (базовый вариант - через НДПИ) и ретроспективный "налог на дивиденды", призванный стимулировать увеличение инвестиций в развитие и снизить аппетиты акционеров в части распределения прибыли.

Минфин предлагает привязать НДПИ для майнинга к рыночным ценам на продукцию и объему добычи (сейчас он привязан преимущественно к себестоимости руды). Первоначально речь шла о повышении базовой ставки налога для всех видов руд до 6% и отмене существующего рентного коэффициента. В проекте поправок в Налоговый кодекс, которые Минфин внес в правительство в понедельник для рассмотрения на заседании 21 сентября, ставка для желруды установлена на уровне 5,5%, для коксующегося угля - 1,5%. Для калийных и фосфатных руд предлагается увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам.

Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от повышения налогов для майнинга в 2022-2024 годах в 546 млрд рублей, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, также вводят новый показатель Пнп - разница между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), и если итоговый коэффициент оказывается ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. При коэффициенте от 1 до 2 общая ставка налога на прибыль повышается до 25%, выше 2 - до 30%.

"Есть идея, подготовлено соответствующее законодательное решение, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России, вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Подготовлены такие поправки, обсуждаются с бизнесом, у него есть вопросы. Мы за эту неделю, уверен, сможем договориться по вопросам, которые беспокоят бизнес. Мы ищем компромисс для того, чтобы найти решение", - говорил Силуанов журналистам во вторник.

Металлургические компании, которые ранее попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге считают опасным для рынка. Реализация этой инициативы "приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени", заявляла в понедельник ассоциация "Русская сталь". Это чревато оттоком инвестиций и дестабилизацией фондового рынка, опасаются металлурги.