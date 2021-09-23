Сталепроизводители направили в Минфин РФ предложения по налоговой нагрузке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Русская сталь" (объединяет крупнейших производителей металла в РФ) направила в Минфин предложения в связи с планами правительства повысить налоговую нагрузку на отрасль за счет введения акциза на сталь и изменения расчета НДПИ.

Письмо президента ассоциации и владельца "Северстали" Алексея Мордашова было направлено замминистра финансов Алексею Сазанову в преддверии совещания представителей крупного бизнеса с премьер-министром Михаилом Мишустиным (запланировано на 23 сентября), пишет РБК.

Так, ставку акциза на жидкую сталь "Русская сталь" предлагает установить на уровне 2,5% вместо предлагаемых Минфином 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за тонну.

Ассоциация в письме также отмечает, что металлургическая отрасль не успевает доработать ИT-системы для администрирования акциза на сталь, поэтому предлагает сделать первым налоговым периодом первый квартал 2022 года со сроком подачи отчетности и уплаты налога 25 апреля, а уже потом перейти на помесячные выплаты.

Ставку НДПИ по коксующемуся углю предлагается оставить, как и в проекте поправок в Налоговый кодекс, на уровне 1,5% от мировых цен на сырье, но корректировать сумму сбора на налоговый вычет, связанный с расходами на безопасность. В случае падения котировок на австралийский уголь ниже $100 на тонну ставка по НДПИ должна приниматься равной 61 руб. Австралийский уголь торгуется на данный момент на отметке около $350 за тонну.

Ставку НДПИ на железную руду, по мнению "Русской стали", необходимо снизить до 2,96% от котировок в Китае (а в предложении Минфина она равна 5,5%), но учитывать количество полезного компонента в добытой руде. В случае падения китайских котировок ниже $60 ставку предложено приравнять к 91 руб.

Чтобы избежать двойного налогообложения выплавки оборотной стали (отходов стали, направляемых на повторную плавку) металлурги предлагают установить необлагаемый акцизом норматив потерь стали на основе исторических данных. Поскольку на территории особых экономических зон (ОЭЗ) не допускается производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов), то из-за введения акциза металлургическая отрасль лишится возможности применять эти инвестрежимы. Поэтому "Русская сталь предложила предусмотреть такое исключение и для стали.

В отношении планов Минфина по введению ретроспективного налога на прибыль в 25-30% для компаний с высокими дивидендами предприниматели выступили резко против, пишет газета.

Как сообщалось, в минувший понедельник "Русская сталь", которая объединяет производителей метпродукции, заявила, что подготовленный законопроект "нарушает основополагающий принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что "закон обратной силы не имеет". Предлагаемая норма, по мнению металлургов, ухудшит положение налогоплательщиков, поскольку ставит их перед фактом изменения налоговой ставки. Ассоциация обращала внимание, что "предлагаемая норма нарушает фундаментальный принцип рыночной экономики - свободы распоряжения собственниками своими средствами после уплаты налогов в пользу государства, что может привести к ухудшению инвестиционного климата в экономике и невозможности долгосрочного планирования для инвесторов". Как следствие, это приведёт к оттоку инвестиций и дестабилизации фондового рынка. Мера также ограничит свободный переток финансов между различными отраслями экономики России, предупреждали в "Русской стали".