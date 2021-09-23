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Хроника последних дней СССР

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительству удалось договориться с бизнесом об основных параметрах новых налогов для горно-металлургической и химической отраслей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин и напомнил предпринимателям, что бизнес должен быть социально ответственным.

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"Хотел бы поблагодарить вас за конструктивное сотрудничество, поскольку, как мне доложили коллеги, члены правительства, по основным параметрам удалось договориться, - сказал Мишустин на встрече с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Уважаемые представители бизнеса, конечно, это ваше право распоряжаться и решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами, но сейчас во всем мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны", - добавил премьер.

По его словам, "выверенных шагов и социально-ориентированных действий" от бизнеса ждет не только правительствно, но и граждане.

"И здесь крайне важно подчеркнуть, что, несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы - это развитие экономики и повышение качества жизни людей. И, надеюсь, с таким пониманием мы и дальше будем действовать сообща", - отметил премьер.

Он напомнил, что в 2021 году ради сдерживания цен правительство вводило дополнительные меры защиты внутреннего рынка, в том числе экспортные таможенные пошлины на металлы.

"При этом мы говорили, что они носят временный характер - до конца декабря этого года. И будут рассматриваться варианты замены их на соответствующее налогообложение", - сказал он.

"По поручению президента были подготовлены предложения по корректировке налоговой системы для некоторых добывающих отраслей. Они направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и, конечно, на стимулирование инвестиционной активности компаний, что очень важно", - сказал Мишустин.

"Все подготовленные изменения прорабатывались с участием Российского союза промышленников и предпринимателей. Налажен, я считаю, конструктивный диалог с владельцами компаний. Андрей Рэмович Белоусов и Антон Германович Силуанов, другие коллеги неоднократно встречались с членами РСПП, менеджерами, представителями компаний, провели не одно совещание. А в последние недели работа не прекращалась даже в выходные дни. Считаю такой подход эффективным способом преодоления разногласий, особенно при выработке ключевых решений для бизнеса и государства. Мне кажется, эту практику взаимодействия надо обязательно сохранить и применять её в будущем. Правительство всегда открыто для конструктивного сотрудничества с бизнесом", - заявил премьер-министр.

Михаил Мишустин РСПП Андрей Белоусов Антон Силуанов

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