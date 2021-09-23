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Хроника последних дней СССР

Мишустин счел дискуссию с металлургами первым шагом к углеродному регулированию

Мишустин счел дискуссию с металлургами первым шагом к углеродному регулированию
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссия о настройке системы налогообложения с крупным бизнесом не только решает фискальные задачи - это и первый шаг к углеродному регулированию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня (первый вице-премьер - ИФ) Андрей Рэмович Белоусов говорил о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. А также - об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов. По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге, к карбоновому, углеродному налогу", - сказал Мишустин в заключительном слове по итогам совещания с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Дальнейшая работа в этом направлении должна стимулировать "зеленые" инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться. Откладывать это нельзя, от этого зависят наши конкурентные возможности", - заявил премьер.

В ходе совещания Белоусов заявил, что тот налоговый механизм, который власти обсуждают с бизнесом, связанный с изъятием ренты, следует рассматривать как шаг в поиске сбалансированной фискальной нагрузки на добывающие отрасли в контексте карбонового регулирования.

"Я бы предложил обратить внимание на то, что вот эта сегодняшняя дискуссия, и вот этот сегодняшний механизм, который мы обсуждаем, это существенно выходит за границы обычных наших с вами стандартных, ежегодных таких вот сессий по обсуждению налоговой повестки. Почему? Потому что мы находимся сейчас, и мы все это хорошо понимаем, в режиме входа в новую карбоновую дискуссию. Дискуссию, которая займет несколько лет. Не мы ее инициировали, но так или иначе она существует. Это дискурс, который возник, прежде всего, в наших взаимоотношениях с Евросоюзом, и нам нужно найти взаимоприемлемое сбалансированное решение, прежде всего, налогообложения в сырьевых отраслях, которые подпадают под карбоновое регулирование", - сказал первый вице-премьер.

"Я очень бы хотел, чтобы тот механизм, который мы сегодня определили или определим, связанный с изъятием ренты, рассматривался как такой важнейший шаг в поиске сбалансированной, справедливой налоговой нагрузки на сырьевые отрасли в контексте именно вот этой самой карбоновой нашей эпопеи", - отметил Белоусов.

Ранее в четверг в ходе совещания у Мишустина правительству и крупному бизнесу удалось договориться об основных параметрах новых налогов для горно-металлургической и химической отраслей.

Михаил Мишустин Андрей Белоусов РСПП

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