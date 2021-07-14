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РФ оценила свой экспорт в ЕС, который затронет углеродное регулирование, в $7,6 млрд

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представленная Еврокомиссией программа по борьбе с изменением климата, предполагающая трансграничное углеродное регулирование (ТУР), затронет поставки из России стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента общим объемом $7,6 млрд, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд", - отмечается в пресс-релизе.

"Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО (Всемирной торговой организации - ИФ) будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет", - заявил министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК (Рамочная конвенция об изменении климата - ИФ) ООН и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии", - сказал Решетников.

Взаимосвязь между предлагаемым Евросоюзом механизмом и борьбой с изменениями климата, по мнению главы Минэкономразвития, неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата.

"Глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран. Тем более, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли", - заявил Решетников.

В ведомстве напомнили, что Европейская комиссия на своем официальном сайте сегодня, 14 июля, опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывался ею больше года, в качестве цели которого декларируется предотвращение рисков углеродных утечек.

"Иными словами это борьба с переносом промышленного производства с территории ЕС в другие страны", - говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Минэкономразвития Максим Решетников ЕС

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