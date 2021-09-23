Поиск
Хроника последних дней СССР

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Ретроспективный налог на дивиденды пока снят с повестки

Правительство договорилось с металлургами о новых налогах
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Договоренность между властями и крупным бизнесом по спорным вопросам, касающимся изменений в налоговом режиме, достигнута, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов после совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Уже договорились", - ответил он на вопрос о том, сохраняются ли ранее озвученные планы снять спорные вопросы до конца недели.

Участвовавший в совещании глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в свою очередь, сообщил, что ретроспективный налог на дивиденды решили пока снять с повестки дня для доработки и его точно не введут до 2023 года.

"Налог на дивиденды изымаем из дискуссии, из поправок в Налоговый кодекс и обсуждаем в деталях, поскольку председатель правительства согласился и, кстати, Минфин согласился, что он еще сыроватый, - сказал Шохин. - Бизнес в принципе устраивает то, что не второпях на коленках, как говорится, этот законопроект будет принят. Поэтому мы считаем, что как минимум, надо подвинуть сроки его вступления на 1 января 2023 года и за это время доработать детально. А может быть окажется, что и другой механизм здесь нужен".

По его словам, ставка акциза на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, НДПИ на железную руду - 4,8%.

"По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры. По (железной - ИФ) руде - 4,8%, по жидкой стали - 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут, - продолжил Шохин. - Договорились, что на 3 года действует".

Также стороны договорились, что правительство создаст рабочую группу с участием РСПП для обсуждения налоговых инициатив. Как сказал Шохин, в частности, группа будет обсуждать законопроект "по принуждению к инвестициям" - об увязке налога на прибыль с размером дивидендных выплат и инвестиций за предыдущие периоды.

О совещании у премьера с представителями бюро РСПП пресс-служба правительства объявила вечером 22 сентября. Источники "Интерфакса" рассказали, что со стороны бизнеса на совещание собирались пойти нечастные участники подобных мероприятий, например, Роман Абрамович (который, в отличие от своего партнера по Evraz Александра Абрамова, членом бюро правления РСПП не является), совладелец и зампред совета директоров "ФосАгро" Андрей Гурьев (тоже не член бюро правления - компанию там представляет СЕО, Андрей Гурьев-младший), Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин.

Минфин Михаил Мишустин Антон Силуанов НДПИ РСПП Александр Шохин

Новости по теме

Новости

Мишустин напомнил металлургам о социальной ответственности

В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

В РФ заявили, что российский самолет не нарушал воздушное пространство Эстонии

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

Источник сообщил, что спикером Госдумы останется Володин

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Россельхознадзор отрицает перебои с поставками мраморной говядины

Глава "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков покинет компанию

Кабмин не отказался от идеи индексации пенсий работающим пенсионерам

Кремль рассчитывает на внедрение электронного голосования во всех регионах

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил

В результате крушения Ан-26 под Хабаровском никто не выжил
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');