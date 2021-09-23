Правительство договорилось с металлургами о новых налогах

Ретроспективный налог на дивиденды пока снят с повестки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Договоренность между властями и крупным бизнесом по спорным вопросам, касающимся изменений в налоговом режиме, достигнута, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов после совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

"Уже договорились", - ответил он на вопрос о том, сохраняются ли ранее озвученные планы снять спорные вопросы до конца недели.

Участвовавший в совещании глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в свою очередь, сообщил, что ретроспективный налог на дивиденды решили пока снять с повестки дня для доработки и его точно не введут до 2023 года.

"Налог на дивиденды изымаем из дискуссии, из поправок в Налоговый кодекс и обсуждаем в деталях, поскольку председатель правительства согласился и, кстати, Минфин согласился, что он еще сыроватый, - сказал Шохин. - Бизнес в принципе устраивает то, что не второпях на коленках, как говорится, этот законопроект будет принят. Поэтому мы считаем, что как минимум, надо подвинуть сроки его вступления на 1 января 2023 года и за это время доработать детально. А может быть окажется, что и другой механизм здесь нужен".

По его словам, ставка акциза на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, НДПИ на железную руду - 4,8%.

"По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры. По (железной - ИФ) руде - 4,8%, по жидкой стали - 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут, - продолжил Шохин. - Договорились, что на 3 года действует".

Также стороны договорились, что правительство создаст рабочую группу с участием РСПП для обсуждения налоговых инициатив. Как сказал Шохин, в частности, группа будет обсуждать законопроект "по принуждению к инвестициям" - об увязке налога на прибыль с размером дивидендных выплат и инвестиций за предыдущие периоды.

О совещании у премьера с представителями бюро РСПП пресс-служба правительства объявила вечером 22 сентября. Источники "Интерфакса" рассказали, что со стороны бизнеса на совещание собирались пойти нечастные участники подобных мероприятий, например, Роман Абрамович (который, в отличие от своего партнера по Evraz Александра Абрамова, членом бюро правления РСПП не является), совладелец и зампред совета директоров "ФосАгро" Андрей Гурьев (тоже не член бюро правления - компанию там представляет СЕО, Андрей Гурьев-младший), Владимир Лисин, Владимир Потанин, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Игорь Зюзин, Дмитрий Мазепин.