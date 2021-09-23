Источник узнал, что НДПИ на фосфаты с 2022 г. вырастет в два раза

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - НДПИ на фосфатную руду с 2022 года вырастет в два раза, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с достигнутыми договоренностями.

"Согласован компромиссный вариант: НДПИ вырастет в 2, а не в 2,5 раза, как предлагал Минфин", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что базовая ставка для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд будет сохранена на прежнем уровне - 4%. При этом повышающий рентный коэффициент вырастет с 3,5 до 7 (Минфин предлагал повысить его до 8,75).

"Надеемся, что налоговый режим в ближайшие 3 года пересматриваться не будет", - добавил собеседник "Интерфакса".

Ранее глава РСПП Александр Шохин, комментируя итоги встречи металлургов с властями, сказал, что компромисс по повышению НДПИ для отрасли минудобрений был достигнут. "Здесь по разным типам минеральных удобрений несколько отличающиеся формулы. Это и дополнительные слагаемые, и дополнительные рентные коэффициенты, дополнительные специфические ставки НДПИ. И главный тут критерий был, с одной стороны, выйти на цифру дополнительных поступлений в бюджет, с другой стороны, иметь возможность рентный коэффициент 1 использовать для СЗПК, СПИКов, для новых месторождений. Эту норму мы применяли, когда год назад вводили повышенный коэффициент 3,5, но вот тут предлагаемый коллегами подход позволяет сохранить возможность и повышать сборы через НДПИ, и в то же время сохранять льготный режим для реальных инвестиционных проектов", - заявил Шохин.

В проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенных Минфином для рассмотрения на заседании правительства в минувший вторник, рентный коэффициент для калийных и фосфатных руд предлагалось повысить в 2,5 раза - с 3,5 до 8,75. Первоначально же Минфин предлагал привязать НДПИ для производителей удобрений к рыночным ценам на руду, как и для металлургов, и повысить базовую ставку до 6%.

Год назад правительство ввело рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых. Повышающий коэффициент установлен, в том числе, для калийных солей (базовая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%). Из-под действия повышающего коэффициента были выведены проекты, реализуемые через механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).