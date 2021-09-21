Рентный коэффициент по НДПИ для калия и фосфатов предложено повысить с 3,5 до 8,75

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин предложил повысить рентный коэффициент для калийных и фосфатных руд в 2,5 раза - с 3,5 до 8,75, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, которые министерство внесло в правительство.

"Если иное не предусмотрено настоящей статьей, рентный коэффициент К-рента принимается равным 8,75 в отношении калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд", - говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

На прошлой неделе Минфин в рамках дискуссии о дополнительных изъятиях в бюджет 2022 года представил майнингу предложения по изменению расчета НДПИ с привязкой к мировым ценам на руду. Первоначально предполагалось, что базовая ставка для всех видов руд будет повышена до 6%. Этот механизм планировалось распространить и на отрасль минудобрений.

Аналитики "ВТБ Капитала" оценивали, что при таком сценарии затраты "ФосАгро" на НДПИ могут вырасти до 2-5% EBITDA, "Акрона" - остаться на уровне 1%.

Год назад правительство ввело рентный коэффициент (К-рента) в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых. Повышающий коэффициент установлен, в том числе, для калийных солей (базовая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%). Из-под действия повышающего коэффициента были выведены проекты, реализуемые через механизм СЗПК.

"ФосАгро" оценивала свои затраты на НДПИ в этом году при действующем коэффициенте в 3,6 млрд рублей.