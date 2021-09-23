Шохин назвал компромиссные решения по налогам на металлы и удобрения

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду - 4,8%, заявил после встречи предпринимателей с чиновниками правительства глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры. По (железной - ИФ) руде - 4,8%, по жидкой стали - 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут", - сказал он, комментируя итоги встречи.

"Сам механизм, конечно, в ходе реализации этих предложений может быть отмониторен, скорректирован и так далее, - добавил Шохин, отметив, что, согласно договоренностям, ставки будут действовать три года.

Дискуссию по НДПИ он назвал "жаркой" и отметил, что не по всем вопросам удалось достигнуть компромисса.

"Компромисс был достигнут по производителям минеральных удобрений. Здесь по разным типам минеральных удобрений - несколько отличающиеся формулы. Это и дополнительные слагаемые, и дополнительные рентные коэффициенты, дополнительные специфические ставки НДПИ. И главный тут критерий был, с одной стороны, выйти на цифру дополнительных поступлений в бюджет и, с другой стороны, иметь возможность использовать рентный коэффициент 1 для СЗПК, СПИКов, для новых месторождений, - сказал Шохин. - Эту норму мы применяли, когда год назад вводили повышенный коэффициент 3,5, но вот тут предлагаемый коллегами подход позволяет сохранить возможность и повышать сборы через НДПИ и, в то же время, сохранять льготный режим для реальных инвестиционных проектов".

Для калийных и фосфатных руд Минфин предлагал увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам.

В черной металлургии ситуация, по словам главы РСПП, более сложная.

"Здесь у нас ассоциация "Русская сталь" дискуссию организовывала. Она продолжалась вплоть до совещания, в холле (перед совещанием - ИФ) мы еще продолжали обсуждать эти темы. Еще раз подчеркну, что здесь компромисс нужен и внутри бизнеса. В частности, с учетом особой ситуации по электростали, введение акциза на жидкую сталь по-разному затрагивает компании со своей сырьевой базой и электросталеплавильщиков, которые такой базы не имеют. Тем не менее, думаю, что мы близки к тому, чтобы здесь найти развязки", - отметил он.

"Русская сталь" предлагала установить ставку акциза на жидкую сталь на уровне 2,5% вместо предлагаемых Минфином 3% от экспортной цены слябов в российских портах, если она выше $300 за тонну. Ставку НДПИ на железную руду, по мнению ассоциации, необходимо снизить до 2,96% от котировок в Китае (в предложении Минфина она равна 5,5%), но учитывать количество полезного компонента в добытой руде. В случае падения китайских котировок ниже $60, ставку предложено приравнять к 91 рублю.