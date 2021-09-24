Падение котировок "НОВАТЭКа" превысило 4% на новости об аресте Джетвея

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" падение котировок "НОВАТЭКа" превысило 4% к цене на закрытие торгов четверга, акции компании подешевели до 1811,2 рубля за штуку на новости об аресте в США финдиректора компании Марка Джетвея.

Топменеджеру в США вменили сокрытие активов в целях уклонения от налогов. Минюст США сообщил, что Джетвей арестован и ему грозит до 20 лет тюрьмы по самой тяжелой из статей обвинения. По версии налоговиков, в период с 2005-го по 2016 год Джетвей при помощи офшорных схем скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств на счетах Джетвея в швейцарском банке, которые он, по версии обвинения, скрывал от властей США, на пике доходил до $93 млн. Чтобы не декларировать эти средства, Джетвей предпринимал целенаправленные шаги, в частности, указывая свою жену, гражданку России, в качестве бенефициара активов.

Дело Джетвея будет рассматривать окружной судья штата Флорида Джон Бадаламенти, сказано в сообщении.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий в "НОВАТЭКе".

Джетвей родился в США, а в июле 2019 года получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Джетвей получил образование в США, в 1995 году перебрался в Россию и с 2003 года связал карьеру с "НОВАТЭКом".

В 2014 году "НОВАТЭК" подпал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Джетвей выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность "НОВАТЭКа" инвестиционному сообществу и презентуя проекты компании, последовательно отстаивая репутацию России.