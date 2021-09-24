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Сеть магазинов Costco зафиксировала рекордный годовой рост прибыли с 90-х годов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, зафиксировала самый масштабный с 1990-х годов рост годовой чистой прибыли и выручки на фоне активного спроса в условиях пандемии.

Чистая прибыль компании по итогам четвертого финквартала, завершившегося 29 августа, выросла на 20,1% и составила $1,67 млрд, или $3,76 в расчете на акцию, против $1,39 млрд, или $3,51 на акцию, годом ранее.

Выручка в годовом измерении увеличилась на 15,1%, до $61,44 млрд с $53,38 млрд. Квартальный показатель впервые в истории Costco превысил $60 млрд.

Онлайн-продажи Costco в отчетном квартале выросли на 11,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $3,58 на акцию при выручке в $61,41 млрд.

За весь 2020 финансовый год чистая прибыль Costco выросла более чем на 25%, до $5,01 млрд с $4 млрд, показатель стал рекордным для компании, рост прибыли стал самым существенным с 1998 фингода, по данным FactSet.

Выручка увеличилась на 17,7%, до $192,05 млрд со $163,22 млрд, годовой рост стал самым существенным с 1992 фингода, когда показатель подскочил на 19,6%.

Акции Costco на дополнительных торгах в четверг подорожали на 0,8%. С начала текущего года капитализация компании повысилась на 20,2%.

Costco США Канада

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