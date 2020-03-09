Жители Нью-Йорка скупают предметы первой необходимости из-за вспышки коронавируса

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Нью-Йорк охватила паника: из-за вспышки коронавируса люди, отстояв большие очереди, скупают антисептики для рук, чистящие средства, воду и предметы первой необходимости, а одна из самых посещаемых площадей в мире Times Square пустеет на глазах, передает корреспондент "Интерфакса".

Пустые полки и массовое безумие

Страх перед распространением вируса COVID-19 заставил американцев запасаться едой и водой, скупать маски для лица, антисептики для рук, туалетную бумагу и лекарства.

"Многие люди начинают беспокоиться, что в случае эпидемии товары первой необходимости будут распроданы. Страх перед коронавирусом вызвал в больших магазинах своего рода безумие", - пишут американские СМИ.

В последнее время крупные сети аптек, такие как CVS Pharmacy, Walgreens и другие с трудом справляются со спросом на дезинфицирующие средства для рук, их почти невозможно найти. Кассир одной из аптек на Манхеттене рассказал, что как только осуществляются поставки антисептиков, их тут же раскупают.

Американцы ежедневно размещают в социальных сетях изображения пустых полок с водой и антисептиками в крупных сетях магазинов, включая Costco, Walmart, Target и Home Depot и длинные очереди как внутри, так и вне магазинов.

"Все боятся коронавируса, они запасаются водой и рисом", - цитирует сотрудника бруклинского Costco издание New York Post. По его словам, "приходится постоянно пополнять запасы воды, покупатели молча выстраиваются в очередь, чтобы взять бутылки".

Покупатель в Costco пожаловался, что "женщина перед ним в очереди купила термометров на $2 тысячи. "Это хуже, чем ходить по магазинам перед Днем благодарения", - сказал он.

В социальных сетях поход по магазинам также сравнивают с ажиотажем перед Рождеством в США, когда действуют большие скидки на товары. "Здесь больше людей, чем на Рождество", - сказал один из менеджеров Costco изданию New York Post.

Сами магазины отмечают резкое увеличение числа покупателей за последнее время. Так, финансовый директор Costco Ричард Галанти сообщает, что в магазинах в Нью-Йорке зафиксирован большой рост продаж в течение последнего квартала, а покупатели спешат запастись чистящими средствами, предметами первой необходимости и продуктами питания по мере распространения коронавируса.

"Обладатели членских карт (магазина - ИФ) обращаются к нам по различным вопросам, связанным с подготовкой к вирусу и борьбой с ним. Товары (на которые наблюдается высокий спрос - ИФ) включают сухие пищевые продукты, чистящие средства и отбеливатели, воду, бумажные товары, дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие салфетки, средства для здоровья и красоты", - сообщил он телеканалу CNN.

Руководитель сети магазинов Morton Williams Орландо Олав рассказал телеканалу CBS, что его бизнес вырос на 10%. По его словам, "больше всего покупают воду, консервированные супы, консервы, например, банки с тунцом".

Производители чистящих средств, такие как Clorox, и компании по производству потребительских товаров, такие как Campbell Soup, также сообщают о растущем спросе на их продукцию в последние недели.

Антисептики за $400

Волна паники отразилась и на работе крупных интернет-магазинов, таких как Amazon и eBay. Уже несколько недель почти невозможно заказать маски или антисептики для взрослых и детей, а если и можно, то с доставкой через месяц. На сайтах магазинов Costco и Target на страницах с очистителями и дезинфицирующими салфетками стоят пометки "нет в наличии".

От американцев за последнее время поступает множество жалоб на завышенные цены на маски и антисептики, при этом некоторые покупатели готовы заплатить больше, чтобы купить товары, которые есть в наличии.

По данным New York Post, онлайн-продажи товаров для защиты от вирусов за последние два месяца взлетели на 817%.

Онлайн платформа eBay полностью заблокировала объявления о продаже защитных масок, антисептиков для рук и дезинфицирующих салфеток со ссылкой на "административные ограничения на территории США".

Это было сделано в связи с тем, что упаковки антисептиков, обычно продававшиеся за $10, начали выставлять в онлайн магазине за $400.

Представители eBay заявили о том, что "для предотвращения чрезвычайного подъема цен на соответствующие товары на сайте принимаются специальные меры". eBay также запретил продавцам использовать в объявлениях ссылки на "коронавирус", "вирус", "COVID-19" и производные, приравняв это "к попыткам заработать на трагедиях и стихийных бедствиях".

Как сообщают американские СМИ, в одном из объявлений на eBay стартовая цена на упаковку из 50 масок составляла $93, при этом в итоге лот ушел за $250, а упаковка из четырех бутылок антисептика объемом менее 900 мл была выставлена за $118.

В свою очередь в интернет-магазине Amazon товары предлагались и за большую цену. К примеру, две большие бутылки дезинфицирующего средства для рук Purell продавались за $299, когда обычно одна бутылка стоит примерно $9. Коробка масок за $20 продавалась более чем за $1 тыс.

В компании Amazon заявили, что "разочарованы попытками недобросовестных игроков искусственно завысить цены на товары первой необходимости во время глобального кризиса в области здравоохранения".

"В соответствии с нашей устоявшейся политикой, мы за последнее время заблокировали или удалили десятки тысяч предложений", - говорится в распространенном заявлении компании.

New York Post уточняет, что Amazon удалил 530 тысяч предложений по завышенным ценам и приостановил взаимодействие с 2,5 тысячи компаний-поставщиков продукции.

Правительство штата также пытается бороться с завышенными ценами на товары в магазинах после поступивших жалоб от клиентов. К примеру, бутылки антисептика Purell объемом 1200 мл на Манхеттене можно было найти за $79.

"Искусственный подъем цен в Нью-Йорке не будет оставлен без внимания. Я поручаю Отделу по вопросам защиты прав потребителей расследовать данные о несправедливом повышении цен на такие товары, как антисептики для рук", - написал в твиттере губернатор Эндрю Куомо.

Карантин или перчатки?

По мере увеличения числа случаев заболевания коронавирусом в Нью-Йорке можно наблюдать рост беспокойства среди местных жителей.

Например, в связи с прямой или косвенной угрозой распространения вируса в школах по состоянию на 8 марта, как минимум четыре учебных заведения штата Нью-Йорк были закрыты на карантин. Проводится постоянная уборка и дезинфекция во всех школах, детям и их родителям были розданы памятки о коронавирусе.

Газета The Washington Post отмечает, что порядка 2,7 тысячи жителей Нью-Йорка сами предпочли изолировать себя в домашних условиях. Многие стараются не посещать места массового скопления людей, прежде всего это касается популярных туристических локаций города. Особенно заметно снижение числа людей на одной из самых посещаемых площадей в мире Times Square.

В пятницу был закрыт корпоративный офис компании GAP в Нью-Йорке после того, как у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Сотрудники компании будут работать какое-то время из дома.

По мнению эксперта газеты The New York Times, некоторые офисы на Манхеттене могут закрыться на карантин, чтобы обезопасить своих сотрудников.

Многие пассажиры в нью-йоркском метро при передвижении не снимают перчатки или пользуются дезинфицирующими салфетками. Чистящие средства активно используют для уборки в офисах. Продавцы в магазинах надевают одноразовые перчатки.

Продюсеры бродвейских мюзиклов и спектаклей сообщили, что за кулисами и в общественных зонах театров проводится дополнительная уборка. Фитнес-клубы рассылают клиентам сообщения о том, что их оборудование продезинфицировано.

Некоторые синагоги отменили службы, несмотря на то, что в понедельник вечером приверженцы иудаизма начнут отмечать Пурим.

Многие католические церкви отказались от традиции причащаться вином и советуют прихожанам воздержаться от рукопожатий.

Власти и эксперты призывают не паниковать

Главный хирург США Джером Адамс, входящий в рабочую группу администрации президента Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом, пытается успокоить население.

"Большинство людей, заболевших коронавирусом, переносит его в легкой форме. Это можно сравнить с сильной простудой или гриппом, и большинство людей выздоравливает", - приводит слова Адамса издание Newsweek.

Комментируя информацию о количестве заболевших коронавирусом, он обратил внимание на то, что от обычного гриппа в прошлом году в США умерли 18 тысяч человек.

В свою очередь американский Красный Крест в своем заявлении посоветовал гражданам США "подготовиться на случай чрезвычайной ситуации". Американцам рекомендуется обеспечить себя продуктами питания и средствами для дома, а также подгузниками, если есть маленькие дети. Кроме того, людям, получающим медикаменты по рецептам, советуют обеспечить их запас на 30 дней и иметь при себе обезболивающие, лекарства от кашля, простуды и витамины.

Газета USA Today пишет, что эксперты в сфере продовольствия советуют американцам не паниковать и иметь под рукой рекомендуемый 14-дневный запас продовольствия и предметов первой необходимости.

По сообщению губернатора штата Нью-Йорк Эндю Куомо, число случаев заболевания коронавирусом в штате достигло 105. Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент 82 случая заражения, в городе Нью-Йорк - 12, в районах Нассау - 5, Рокленд, - 2, Саратога - 2, Суффолк - 1 и Ольстер - 1.

В субботу Куомо объявил о введении чрезвычайного положения в штате.