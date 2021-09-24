Сбор картофеля в РФ почти на 0,5 млн т отстал от прошлого года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сбор картофеля в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах РФ, согласно данным на 22 сентября, составил 2,924 млн тонн, что на 484,5 тысяч тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников на конференции по вопросам растениеводства в пятницу в Москве.

"Как и у других растениеводов, у нас тоже были сложные погодные условия - затяжная весна холодная, на три недели сдвинулись посадки. И таким образом, из прогноза Минсельхоза (по сбору картофеля в этом году - ИФ) в 7,5 млн тонн накопано на сегодня около 3 млн тонн, то есть практически нет и половины", - сказал он.

По его словам, отставание по убранной площади составляет 6,5 тыс. га.

"Но настораживает, что ведущие регионы, в частности лидер у нас традиционный Брянск, вот он к прошлому году недосчитывает уже 150 тыс. тонн в валовом производстве. "Провалы" у нас идут по Нижегородской области, по Тульской области, по Свердловской области", - сказал Красильников.

Урожайность картофеля составляет 215,4 ц/га, что на 24,2 ц/га меньше, чем годом ранее.

"Конечно, это отразилось на текущих ценах. В принципе, я за 20 лет только, по-моему, второй раз отмечаю тенденцию, когда в период массовой уборки картофеля и овощей цены не падают традиционно, а растут. То есть это был 2010 год, когда аномальная засуха была, и вот в этом сезоне мы видим, что в августе оптовая цена даже подскочила, и сейчас в коридоре 24-27 рублей за кг в среднем по регионам находится. Кроме того, есть сигнал о том, что уже доходит до 30 и более рублей на отборный картофель", - сказал он.

Как считает Красильников, чтобы не допустить искусственного или реального дефицита картофеля, сельхозпредприятиям предстоит решить достаточно амбициозную задачу – удвоить производство и довести его к 2026 году до уровня не менее 11 млн тонн. "За счет чего? Конечно, это и наращивание площадей, и повышение урожайности, и внедрение новых технологий и т.д. Потенциал у нас для этого есть", - подчеркнул он.

По его оценке, к 2026 году площади под картофелем в РФ необходимо увеличить до 376 тыс. га (295 тыс. га в этом году, 280 тыс. га в 2020 году), урожайность должна повыситься до 308 ц/га (242 ц/га в 2020 году, оценка на 2021 год - 253 ц/га).

При этом увеличится и объем переработки картофеля. "В текущем году в эту сферу у нас заходят 4-5 заводов крупных в разных регионах, и мы предполагаем, что к 2026 году объем перерабатываемого картофеля достигнет 3 млн тонн в год", - сказал Красильников.

Согласно презентации Союза, в прошлом году в РФ было переработано 1,6 млн тонн.

При этом на производство картофеля фри и чипсов через пять лет будет направлено по 0,8 млн тонн картофеля (в 2020 году на картофель фри направлено 0,4 млн тонн , на чипсы – 0,5 млн тонн), на выработку хлопьев – 0,9 млн тонн (0,5 млн тонн), крахмала – 0,5 млн тонн (0,2 млн тонн).