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В РФ осталось убрать зерно почти с пятой части посевных площадей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Аграриям РФ, по данным на 22 сентября, осталось убрать зерно с 17% площадей. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев на выездном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации в Краснодаре в четверг.

"Погода складывается очень непросто, мы, действительно, ведем борьбу за урожай. Нам предстоит убрать зерновые еще с 17% площадей. Сейчас уборка идет в Сибири, там повыше урожайность, чем в прошлом году", - заявил он.

По словам Лебедева, к 22 сентября намолочено 103,1 млн тонн зерна (в бункерном весе).

По расчетам, урожайность составляет 26,2 ц/га.

По данным Минсельхоза на 22 сентября 2020 года, зерновые были убраны с 41,1 млн га (85,7% к посевной площади), намолочено 119 млн тонн зерна при урожайности 28,9 ц/га.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в чистом весе в этом году составит 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы.

Лебедев также сообщил, что сбор сахарной свеклы в этом году составит около 40 млн тонн, что позволит загрузить сахароперерабатывающие заводы. Картофеля, по предварительным данным, будет собрано 6,8 млн тонн, на уровне прошлого года.

"Овощей в открытом грунте планируем собрать 5,5 млн тонн, что выше показателей прошлого года, сбор овощей защищенного грунта находится на рекордном показателе - 1,6 млн тонн, - сказал он. - Плодов и ягод планируется собрать не менее 1,5 млн тонн, что также является рекордом".

Минсельхоз РФ

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