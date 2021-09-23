Белорусские власти объяснили импорт картофеля до окончания его уборки

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия в полном объеме обеспечивает свои потребности в продуктовом картофеле, традиционно импортируется семенной и ранний картофель в минимальном объеме в первом полугодии. Об этом заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхозпрода республики, комментируя публикации в СМИ о начале импорта картофеля до окончания его уборки.

"С начала массовой уборки картофеля урожая этого года, в августе-сентябре в Белоруссию ввезено лишь 568 тонн картофеля, основное направление его использования – промышленная переработка. На сегодняшний день Белоруссия полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, в том числе и в качественном картофеле, излишки урожая которого поставляются на экспорт", - подчеркнули в пресс-службе.

Сославшись на данные Белстата, в ведомстве констатировали, что за январь-июль 2021 года ввезено в Белоруссию 17,5 тыс. тонн картофеля, что составляет 0,3% от всего объема его производства в республике. Ввозится в страну молодой и семенной картофель.

"Традиционно на первое полугодие приходятся наибольшие объемы импорта в связи с ввозом молодого картофеля из других стран – Азербайджан, Египет, Северная Македония, Пакистан. Доля Украины в общем объеме импорта составляет 30%, или 5,3 тыс. тонн. При этом за январь-июль 2021 года на Украину экспортировано из Белоруссии 6,8 тыс. тонн картофеля", - отметили в пресс-службе.

Общий объем экспорта в январе-июле 2021 года картофеля из Белоруссии превысил 99,3 тыс. тонн (рост на 15,2%), что в 3,6 раза превышает стоимостной объем импорта, отмечают в Минсельхозпроде.

Ежегодно в Белоруссии в хозяйствах всех категорий производится порядка 6 млн тонн картофеля, из них более 80% (около 5 млн тонн) в хозяйствах населения. В сельхозорганизациях производство картофеля сохраняется в пределах 1 млн тонн. Так, в 2020 году произведено 914 тыс. тонн, в 2021 году урожай картофеля в сельхозорганизациях ожидается на уровне 2020 года.

В настоящее время сельхозпроизводители реализуют картофель на внутреннем рынке по оптовой цене $0,2 за 1 кг, уточнили в Минсельхозпроде.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что Белоруссия начала импорт картофеля, хотя его уборка в хозяйствах еще продолжается. В качестве причины импорта СМИ называют относительно высокие оптовые цены на картофель в Белоруссии. Утверждается, что оптовые цены достигали $0,3 за 1 кг и были выше, чем во всех остальных странах региона (Украина, Польша, Молдавия), кроме России.