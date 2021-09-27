"Ростсельмаш" займется выпуском дорожно-строительной техники

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Производитель комбайнов и тракторов "Ростсельмаш" объявил о подготовке к запуску производства дорожно-строительной техники (ДСТ), в частности, фронтальных и телескопических погрузчиков, а также экскаваторов-погрузчиков.

Для этого на предприятии создали дивизион ДСТ, он будет разрабатывать, выпускать и продавать строительную технику.

Выпустить первую опытную партию телескопических погрузчиков компания планирует в середине 2023 года. Производство фронтального погрузчика и экскаватора-погрузчика намечено на 2024 год. Для каждого вида техники будет выпускаться несколько моделей. Производством займется строящийся тракторный завод в Ростове-на-Дону, где для строительной техники отведут специальный конвейер.

Компания планирует выйти на уровень локализации компонентов российского производства более 70% к 2024 году.

Кроме того, "Ростсельмаш" освоил и выпуск корпусных деталей. В ноябре 2022 года на территории предприятия заработает производство шестерен и валов для редукторов и коробок переключения передач. В дальнейшем планируется строительство завода по производству коробок передач полного цикла.

Строить новый завод в Ростове-на-Дону для производства тракторов, коммунальной техники и комбайнов "Ростсельмш" начл в сентябре. В проект будет вложено больше 6 млрд рублей. Предполагается, что завод выйдет на проектную мощность в 2023 году.

В целом в период до 2024 года "Ростсельмаш" планирует направить на реализацию инвестпрограммы 28,5 млрд рублей.

Группа "Ростсельмаш" находится под контролем президента промышленного союза "Новое содружество" Константина Бабкина и его партнеров Юрия Рязанова и Дмитрия Удраса, объединяет одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.