Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан объявил об отставке вслед за Розенгреном

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан уйдет в отставку 8 октября 2021 года, говорится в сообщении ФРБ.

Ранее в этом месяце Каплан, а также глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, подверглись критике в связи с тем, что вели активную торговлю акциями. Многие эксперты посчитали, что инвестиционные сделки руководителей ФРБ могут приводить к конфликту интересов, учитывая их роль в формировании денежно-кредитной политики.

Розенгрен первым объявил об отставке, объяснив свое решение проблемами со здоровьем. В заявлении, распространенном ФРБ Бостона в понедельник, 64-летний Розенгрен заявил, что покинет свой пост 30 сентября, на девять месяцев раньше срока его запланированного выхода на пенсию. Он впервые сообщил, что в июне 2020 года, был внесен в лист ожидания на трансплантацию почки. Розенгрен проработал в ФРБ Бостона 35 лет, в том числе, последние 14 лет в качестве его президента. Каплан, тем временем, заявил, что его решение покинуть свой пост связано именно с негативным откликом на обнародованную ФРБ информацию о его торговой активности.

"К сожалению, недавнее внимание к информации о моей финансовой деятельности стало фактором, который отвлекает Федрезерв", приближающийся к критической точке восстановления экономики и обсуждающий будущее денежно-кредитной политики, заявил Каплан.

"По этой причине я решил уйти с поста главы ФРБ Далласа с пятницы, 8 октября 2021 года", - отметил он.

Каплан подчеркнул, что работая во главе ФРБ Далласа, придерживался этических стандартов и требований политики.

"Мои инвестиции в ценные бумаги и раскрытие информации соответствовали правилам и стандартам ФРБ", - сказал он.

Каплан возглавляет ФРБ Далласа с 8 сентября 2015 года.

Ранее в этом месяце все 12 ФРБ обнародовали информацию о финансовом положении их глав за 2020 год. В соответствии с опубликованными данными, Каплан в минувшем году провел сделки объемом выше $1 млн с акциями 22 компаний или фондов, в том числе с бумагами Apple, Amazon, Alibaba, General Electric и Chevron. Розенгрен торговал акциями в меньших масштабах.

Президенты обоих ФРБ пообещали продать принадлежащие им бумаги до 30 сентября, а также прекратить торговлю акциями, чтобы избежать потенциального конфликта интересов, несмотря на то, что эта деятельность не противоречит нормам деловой этики, принятым в их ФРБ. Федрезерв вслед за этим заявил, что пересмотрит внутренние правила, регулирующие финансовую деятельность членов руководства ЦБ.

Тем не менее, отдельные общественные организации и эксперты призвали ФРС отправить в отставку глав обоих ФРБ.