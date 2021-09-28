Птицеводы выразили готовность к сдерживанию цен на мясо птицы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Птицеводы РФ готовы к сдерживанию роста цен на мясо птицы, ждут согласия торговых сетей участвовать в этом процессе.

"Готовы обсуждать некую не сколько корректировку, а сдерживание цен в рамках определенного ценового коридора – именно в части этого состоялась договоренность с Минсельхозом. Сейчас мы ожидаем второго участника данной договоренности –Минпромторга и торговых сетей, соответственно их готовности "вписываться" в эту договоренность", - заявил исполнительный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов в эфире "Россия 24".

Минсельхоз накануне заявил о том, что достиг договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим он подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства этой продукции.

Минпромторг, в свою очередь заявил, что торговые сети при сдерживании оптовых цен со стороны производителей мяса птицы готовы обеспечить соответствующую стабилизацию цен в рознице. В министерстве также отметили, что находятся "в непрерывном оперативном и конструктивном взаимодействии с Минсельхозом России, с торговыми сетями и с профессиональными общественными объединениями товаропроизводителей".

По данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, на рынке мяса птицы за неделю ускорился рост цен на живую птицу. По данным на 22 сентября, он составил 0,7% (до 91,99 тыс. рублей за тонну), хотя неделей ранее цены снизились на 0,5%. В то же время темпы роста цен на мясо кур (тушку) замедлились до 0,6% (127,81 тыс. рублей за тонну) с 0,7% неделей ранее.

Как сообщал Росстат на прошлой неделе, рост потребительских цен на курятину за неделю с 14 по 20 сентября ускорился до 1,25% (на 0,4% неделей ранее), на яйца – на 2,1% (также на 0,4%). С начала года мясо птицы подорожало на 18,4%.