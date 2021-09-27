Минсельхоз РФ предложил установить коридор закупочных цен на мясо птицы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает установить коридор закупочных цен на мясо птицы, готовит обращение в Минпромторг.

"Ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", - говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания с крупнейшими производителями. Его провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что в 2021 году ряд факторов привел к снижению объемов производства. В первую очередь, речь идет о проблемах с импортом инкубационного яйца в начале года и неблагоприятной эпизоотической обстановке в ряде субъектов РФ. В марте ведомством был выработан комплекс мер, позволивших оказать бизнесу поддержку.

Во-первых, были приняты решения для сохранения обеспеченности отрасли кормами. В частности, введены таможенные пошлины на экспорт основных зерновых и масличных культур. Во-вторых, было введено субсидирование перевозки соевого шрота из Дальнего Востока, Сибири и Калининграда в центральные регионы страны.

Кроме того, внесены изменения в программу льготного кредитования, в том числе предусмотрена пролонгация до 12 лет льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от птичьего гриппа. Перечень направлений краткосрочного кредитования дополнен закупкой кормов и их составляющих. При этом по коротким кредитам увеличен лимит на одного заемщика до 1,5 млрд рублей.

"Весь комплекс мер к середине лета позволил практически восстановить объемы и стабилизировать рынок. В настоящее время правительством обсуждаются различные меры для дальнейшего наращивания темпов производства и сдерживания цен", - говорится в сообщении.