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Новость о дивидендах вызвала падение котировок "Татнефти" почти на 4%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2021 года в размере 16,52 рубля на все виды акций, сообщила компания.

На этой новости обыкновенные акции "Татнефти" подешевели в начале торгов на "Московской бирже" на 3,8% (до 494,4 рубля за штуку), привилегированные акции - на 3,9% к закрытию основных торгов среды, до 462,3 рубля за штуку.

Акционеры "Татнефти" рассмотрят вопрос о дивидендах на внеочередном собрании 30 сентября, голосование будет заочным. Реестр лиц, имеющих право участвовать во внеочередном собрании, закрывается 6 сентября. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 октября.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 000 рублей, он разделен на 2 178 691 000 обыкновенных и 147 509 000 привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 38,4 млрд рублей, или порядка 50% от чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие, которая составила 77 млрд рублей.

Совет директоров также обсудил вопросы эффективности сделки по покупке и интеграции сети АЗС Neste в Санкт-Петербурге. На заседании было озвучено, что после приобретения 75 АЗС доля автозаправок "Татнефти" в регионе выросла до 11%.

В соответствии с дивидендной политикой "Татнефти", все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Помимо годовых дивидендов, совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток. После принятия новой дивидендной политики и до наступления кризиса в связи с COVID-19 и падения нефтяных котировок дивидендные выплаты "Татнефти" достигали почти 100% чистой прибыли по РСБУ.

Из общего числа обыкновенных акций "Татнефти" Татарстан владеет 36%, доля казначейских акций составляет 3%.

Татнефть Татарстан

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