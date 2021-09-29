Падение прокачки газа по "Ямалу-Европе" не повлияло на темпы закачки "Газпрома" в Европе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Падение прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник не сказалось на темпах закачки газа "Газпрома" в подземные хранилища в Европе, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Как сообщалось, во вторник поток газа по магистрали "Ямал-Европа" упал более чем в два раза. "Это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов. Заявки выполняются в полном объеме", - заверили в "Газпроме". В среду поток газа несколько восстановился, но не до уровня понедельника.

Суммарно закачка в три ПХГ на северо-западе Европы даже немного выросла по отношению к понедельнику, хоть и предсказуемо сократилась по отношению к пиковым показателям, характерным для конца недели. На данный момент идет закачка в три ПХГ: в Германии "Реден" (заполнено на 6,7%) и "Йемгум" (доля "Газпрома" заполнена на 70,76%), "Бергермеер" (26,13%) в Нидерландах. Закачка в эти объекты растет ровно со второй половины сентября - с 16 числа - и к настоящему моменту достигла максимума.

Не ведется ни закачка, ни отбор из хранилищ "Хайдах" (18,4%) в Австрии и "Катарина" (43,54%) в ФРГ. "Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe. "Газпром" также использует виртуальное хранение (организованное за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается никак.

Европа

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита являются главными страхами, которые толкают цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии. Ближайший (ноябрьский) фьючерс на спотовый СПГ-индекс JKM Platts уже достиг $1071 за тысячу кубометров. Индекс отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых франко-судном (DES) в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.

После холодной зимы и рекордного отбора газа российские и европейские ПХГ сильно опустошены, но заполнение российских "подземок" для "Газпрома" - безусловный приоритет. В середине сентября компания сообщала, что закачка в ПХГ России продолжается в интенсивном режиме, и на закачку в России (325 млн куб. м в сутки) уходит около четверти его текущей добычи (примерно 1,37 млрд куб. м в сутки). В августе ресурсы газа "Газпрома" для закачки сокращались на фоне аварии на уренгойском Заводе подготовки конденсата к транспорту, который технологически связан с добычей газа в Надым-Пур-Тазовской газоносной провинции.

В целом по Европе по итогам газовых суток 28 сентября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 74,48%. Это на 14,81 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. В сентябре темпы закачки газа в ПХГ стараются обогнать среднемноголетние значения (текущее соотношений +7%), однако этого совершенно недостаточно для доведения запасов в ПХГ до уровня, хотя бы близко соответствующего показателю прошлых лет. Приток СПГ на терминалы региона в сентябре снижается к прошлогоднему уровню на 9%.