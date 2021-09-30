USM и "Мегафон" с партнерами завершили создание СП в Узбекистане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон", "ЮэСэМ Телеком" и партнеры из Узбекистана завершили создание совместного предприятия Digital Holding в Узбекистане, о формировании которого было объявлено в феврале.

Как объяснили в "Мегафоне", СП займется расширением доступа и повышением качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане, "в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами", а также внедрением передовых технологий в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

В СП внесено 100% оператора Ucell, а также дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Кроме того, российская сторона направит $100 млн на развитие Digital Holding.

Структура "Мегафона" и "ЮэСэМ Телеком" - "Диджитал Инвест" - получит 51% Digital Holding, остальные 49% будут у Агентства по управлению госактивами Узбекистана.

Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, ранее занимавший должность гендиректора Ucell.

Ucell, в свою очередь, возглавит Андрей Шишковский, бывший директор по региональному развитию "Мегафона".