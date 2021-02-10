"Мегафон" и USM Усманова с партнерами создадут СП в Узбекистане

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Мегафон", "ЮэСэМ Телеком" и партнеры из Узбекистана создают совместное предприятие Digital Holding, говорится в совместном сообщении сторон.

В Digital Holding войдет телекоммуникационный оператор Ucell, а также узбекские активы USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

100% оператора Ucell будут внесены правительством страны через Агентство по управлению государственными активами (АУГА). Оно получит в СП 49%, 51% будет у структуры "Диджитал Инвест", которую создали "Мегафон" и "ЮэСэМ Телеком" на паритетных началах.

Российская сторона инвестирует в Digital Holding $100 млн, а также внесет дочерние предприятия USM - CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Сейчас 99% выручки "Мегафона" приходится на Россию. Также оператор работает в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.

Ucell стал государственным в 2018 году, когда из капитала компании вышла шведско-финская Telia (была мажоритарным акционером с 2007 года). По данным самой компании, она обслуживает 7,94 млн абонентов и является по этому показателю крупнейшим оператором в стране. На февраль 2020 года покрытие в населенных пунктах составляет 97,6% в стандарте GSM, 72,9% в стандарте UMTS, 60,8% - LTE.

Как отмечается в сообщении со ссылкой на главу "Мегафона" Геворка Вермишяна, в течение 2021 года серьезных структурных изменений в Ucell не произойдет, компания сфокусируется на поиске синергий.

CRPT Turon создано российским ЦРПТ, который является совместным проектом USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Компания определена оператором системы маркировки в Узбекистане.

В сообщении говорится, что сделка будет финализирована в 2021 году. "Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров", - отмечается в пресс-релизе.

"ЮэСэМ Телеком" - цифровое подразделение USM, которое контролирует 100% "Мегафона" и IT-группы "ИКС Холдинг". Основные владельцы "ЮэСэМ Телеком" - USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).