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Сбербанк назначит и.о. вице-президента на время следствия по делу Раковой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк назначит исполняющего обязанности вице-президента на время следствия по делу занимающей эту должность Марины Раковой.

Ракова - бывшая замглавы Минпросвещения, в Сбербанке она работает с 2020 года. В среду ее доставили в Следственный департамент МВД РФ на допрос в рамках ее уголовного дела о хищении, сообщал информированный источник "Интерфакса". Ракова подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), ей грозит до 10 лет колонии.

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"На время проведения следствия один из сотрудников "Сбера" будет назначен исполняющим обязанности Марины Раковой", - сообщила пресс-служба кредитной организации. Это первый официальный комментарий по делу Раковой.

Дело касается работы в Минпросвещения

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году на должности замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали экспертизы, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - говорил источник "Интерфакса". По его словам, ущерб государству составил, по оценке следствия, 50 млн руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.

Сбербанк Марина Ракова

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