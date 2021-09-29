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Вице-президент Сбербанка Ракова доставлена на допрос в МВД

На экс-замглавы Минпросвещения завели дело о хищении бюджетных средств

Вице-президент Сбербанка Ракова доставлена на допрос в МВД
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Бывшая замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова доставлена в Следственный департамент МВД РФ для допроса в рамках ее уголовного дела о хищении, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В настоящее время Ракова находится на допросе, по результату которого будет решаться вопрос о ее мере пресечения", - сказал собеседник агентства.

Ракова подозревается в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Если ее вина будет установлена, бывшему замминистра грозит до 10 лет колонии.

По данным источника, дело в отношении Раковой было возбуждено еще 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование".

Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения.

В чем обвиняют Ракову

Поводом для подозрений следствия, стали ряд экспертиз, выявившие несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

"Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов, который в свою очередь привлек субподрядчика - Московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены", - сказал источник.

По его словам, ущерб, причиненный государству, составил, по оценке следствия, 50 млн руб.

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, которые курировала Ракова.

Накануне в подмосковном доме Раковой прошли обыски.

Марина Ракова Сбербанк МВД

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