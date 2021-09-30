Сбербанк нашел замену находящейся под следствием Раковой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Исполняющей обязанности главы дивизиона Сбербанка "Цифровые платформы образования" назначена начальник управления развития и карьеры кредитной организации Наталья Журавлева, говорится в сообщении банка.

Она также в ближайшее время приступит к исполнению обязанностей генерального директора "СберОбразования".

Журавлева в группе Сбербанка работает около 10 лет. В качестве проректора Корпоративного университета Сбербанка она участвовала в запуске первых образовательных программ, открывала "Школу 21", отмечает банк.

Сбербанк создал дивизион "Цифровые образовательные платформы" в марте 2020 года. Его в статусе вице-президента возглавила бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова.

В среду Ракова была доставлена в Следственный департамент МВД РФ для допроса в рамках ее уголовного дела о хищении, сообщал информированный источник "Интерфакса". Она подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Если ее вина будет установлена, бывшему замминистра грозит до 10 лет колонии.

Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис ранее в четверг сообщил, что, помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника банка не смогут исполнять свои обязанности.

По данным источника "Интерфакса", дело в отношении Раковой было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы "Образование". Она подозревается в совершении преступления в 2019 году, когда занимала должность замминистра просвещения. Поводом для подозрений следствия стали ряд экспертиз, выявивших несоответствия в выполнении работ по госконтрактам.

Как считает следствие, Ракова пролоббировала заключение с "Фондом новых форм образования" госконтрактов. Он в свою очередь привлек субподрядчика – московскую высшую школу социальных и экономических наук. При этом деньги перечислялись компании "Учитель будущего". Как выяснилось, по двум контрактам работы так и не выполнены, отмечал источник "Интерфакса". По его словам, ущерб, причиненный государству, составил по оценке следствия 50 млн. руб. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов на 150 млн рублей, курировавшихся Раковой.