Х5 запустит собственный финансовый сервис "Х5 банк"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер X5 Retail Group (новое название - X5 Grouр), управляющий магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", до конца 2021 года планирует запустить финансовый сервис "Х5 банк" совместно с Альфа-банком. Об этом на конференции для поставщиков гендиректор компании Игорь Шехтерман.

"Соответственно, будет для наших покупателей разработана и внедрена система платежей, которая будет встроена в приложения всех бизнесов Х5", - сказал он.

О планах запустить платежный сервис руководство Х5 объявило на "Дне инвестора" в октябре 2020 года. Этот шаг соответствует стратегии компании, которая предусматривает присутствие на каждом этапе "клиентского пути" - от выбора товара до покупки.

В декабре Шехтерман говорил, что Х5 обсуждает запуск платежного сервиса в партнерстве с Альфа-банком (у ритейлера и банка общий владелец - "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров).

30 сентября 2021 года гендиректор Х5 сообщил, что компания тестирует сервис подписки.

Летом компания запустила собственную медиа-платформу food.ru (объединяет сайт, мобильное приложение и сеть пабликов в соцсетях). Для развития платформы Х5 приобрела пул групп в соцсетях, на блог-платформах, каналов в мессенджерах, работавших под брендом Bon Appetit.

По словам Шехтермана, food.ru рассчитывает стать лидером в контенте, связанном с едой. Ритейлер планирует до конца года нарастить посещаемость медиа-платформы до 15 млн пользователей в месяц, в 2022 году - до 22,5 млн.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж.