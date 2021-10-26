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X5 в III квартале увеличила чистую прибыль на 14,2%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - X5 Retail Group в III квартале 2021 года увеличила чистую прибыль (по IAS 17) на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей, сообщил ритейлер.

Результат оказался выше консенсус-прогноза (12,731 млрд рублей).

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EBITDA Х5 выросла на 8,1%, до 41,822 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7,7% против 8% годом ранее. Эти показатели также несколько превзошли консенсус-прогноз (41,231 млрд рублей и 7,6%).

Скорректированная EBITDA выросла на 9,2%, до 42,804 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7,9% (8,1% годом ранее).

Валовая прибыль Х5 повысилась на 14,7%, до 140,163 млрд рублей. Валовая маржа выросла до 25,8% с 25,1% годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 11,7%, до 543,586 млрд рублей.

Коме того, X5 Retail Group планирует выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей за 2021 год. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман, чьи слова приводятся в сообщении.

Стратегия Х5, которую ритейлер представил год назад, предполагает выплату дивидендов не ниже, чем за 2020 год, то есть по 50 млрд рублей в следующие три года.

Ранее компания допускала рост дивидендов на 10% максимум.

В прошлом году компания впервые выплатила промежуточные дивиденды - 73,645 рубля на GDR, в сумме 20 млрд рублей по итогам девяти месяцев. В мае акционеры Х5 утвердили финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 110,49 рубля на GDR, в сумме - 30 млрд рублей.

Таким образом, общие выплаты за 2020 год с учетом промежуточных составили 50 млрд рублей (184,13 рубля на GDR).

X5 Retail Group

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