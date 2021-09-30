Сбербанк не исключил IPO "Самоката" и Delivery Club в 2022-2023 годах

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк не исключает IPO таких активов совместного предприятия с Mail.ru, как "Самокат" и Delivery Club, в 2022-2023 годах на фоне высокого интереса инвесторов к ним, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"В нашем совместном с Mail.ru предприятии есть очень интересные, быстро развивающиеся активы, в первую очередь, конечно же, это "Самокат" и Delivery Club. К ним есть высокий интерес со стороны инвесторов, и мы думаем, что потенциально - возможно, начиная уже со следующего или с 2023 года - будет иметь смысл подумать о публичном размещении этих активов", - сказал топ-менеджер.

"Конкретного плана с датами у нас нет, но мы такую возможность абсолютно не исключаем", - добавил Хасис.

Mail.ru и Сбербанк владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат".