ВТБ не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citibank в РФ

В банке не уверены, что смогут сделать "лучшее предложение на рынке"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ВТБ не рассчитывает на покупку розничного бизнеса Citi в России, заявил "Интерфаксу" финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.

Американская финансовая корпорация Citigroup в апреле 2021 года заявила о планах выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию. Предполагалось, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет. Розничный кредитный портфель Ситибанка по МСФО за первое полугодие 2021 года вырос на 3,2% и составлял 48,6 млрд рублей (25% от общего портфеля).

ВТБ в конце августа направил в адрес Ситибанка необязывающее юридическое предложение с формированием интереса и возможной цены по приобретению розничного бизнеса.

Пьянов прогнозирует, что сделки с ВТБ по Ситибанку не будет, ВТБ, по его словам, не сможет сделать "лучшее предложение на рынке". "Мы пока не получили доступ к отчетности, и мы это интерпретируем так, что там есть лучшие предложения, чем у нас", - сказал он.

По словам источников "Интерфакса", ВТБ - не единственный претендент на розничный бизнес Citi. В числе интересантов называются Альфа-банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.