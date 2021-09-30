HeadHunter в октябре запустит программу buyback на 3 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рекрутинговый сервис HeadHunter запустит программу обратного выкупа акций на сумму 3 млрд рублей, сообщила компания.

Программа будет реализована начиная с 11 октября 2021 года и до наступления одного из событий: либо до 10 августа 2022 года, либо ранее - если обратный выкуп будет исполнен в полном объеме.

Целью buyback является финансирование долгосрочных мотивационных и стимулирующих программ.

О том, что HeadHunter может провести обратный выкуп акций, компания впервые сообщила в начале июня в собственном проспекте, опубликованном в рамках SPO.

В августе решение о проведении программы buyback было утверждено на годовом собрании акционеров рекрутингового сервиса.

Конкретные параметры buyback до сегодняшнего дня не раскрывались.

Акционерный капитал HH состоит из 50 млн 635 тыс. 720 ADS. Freefloat на Nasdaq составляет 59,4%.

Крупнейшими акционерами HeadHunter являются Elbrus Capital с долей 31,9% и Goldman Sachs, у которого 8,7% сервиса. В число акционеров также входит Kayne Anderson Rudnick.