HeadHunter инвестирует в YouDo $5 млн в обмен на миноритарную долю

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - HeadHunter Group объявил об инвестициях $5 млн в кипрскую YouDo Web Technologies Limited, владеющую сервисом по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo.

В сообщении рекрутингового сервиса говорится, что по итогам сделки HH станет миноритарным владельцем YouDo (точная доля не раскрывается).

Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил "Интерфаксу", что она была реализована через допэмиссию, в результате чего немного размылись доли действующих акционеров YouDo.

YouDo основана в 2012 году, количество зарегистрированных пользователей составляет около 9 млн, из которых более 2,6 млн - оказывающих услуги специалистов.

Как сообщается в пресс-релизе, привлеченные от HH средства будут направлены на развитие B2B-платформы для самозанятых - "YouDo Бизнес", которую с июля 2021 года в рамках стратегического партнерства развивают YouDo и HH.

"Инвестиции в YouDo соответствуют стратегии HeadHunter по дальнейшему расширению за пределы основного рынка онлайн-рекрутинга и выходу на перспективные смежные сегменты во всей цепочке создания стоимости HR", - отмечается в сообщении рекрутинговой компании.

По словам сооснователя YouDo Дениса Кутергина, "YouDo Бизнес" позволяет компаниям эффективнее решать их бизнес-задачи за счет привлечения самозанятых, а исполнителям - увеличивать доходы. Одновременно проект позволяет решать соцзадачу по сокращению безработицы и легализации неофициальной занятости в стране. Инвестиции HH и синергия с ресурсами акционеров YouDo позволят быстрее развивать B2B-направление.

По данным Crunchbase, с момента основания YouDo привлекла $24,2 млн, в числе инвесторов - ПАО "МТС", венчурный фонд Sistema_VC (венчурный фонд ПАО АФК "Система", в портфель активов которой также входит МТС), Flint Capital, United Capital Partners.

В частности, МТС вложилась в YouDo в сентябре 2018 года - за $12 млн компания приобрела 13,7% Youdo Web Technologies Limited.