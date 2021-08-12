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Акционеры HeadHunter утвердили программу buyback

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Акционеры HeadHunter на годовом собрании утвердили программу выкупа акций, сообщил компания. Конкретные параметры buyback пока не указываются.

Также акционеры переизбрали Ольгу Филатову в качестве неисполнительного директора.

Остальные члены совета директоров не значились в повестке для переизбрания, таким образом, сохраняя свои места в совете.

Крупнейшими акционерами компании являются Elbrus Capital с долей 31,9% и Goldman Sachs, у которого 8,7% сервиса. Free float на Nasdaq составляет 59,4%.

HeadHunter Ольга Филатова Elbrus Capital Nasdaq Goldman Sachs

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