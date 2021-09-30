Думе предложили отложить на год решение о компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который переносит на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам граждан, помещенным до 20 июня 1991 года в Сбербанк бывшего .СССР, а также вкладов в организации госстрахования РФ, которые были открыты гражданами до 1 января 1992 года.

Законопроект № 1258302-7 размещен в электронной базе данных парламента. Он предусматривает перенос с 1 января 2024 года до 1 января 2025 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который в свою очередь предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке б.СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан России. Действие этого закона депутаты откладывают с 2003 года ежегодно, поскольку для него нет источников финансового обеспечения.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что если он будет принят, то гражданам из бюджета должно быть выплачено в 2022 году - 49,7 трлн рублей, в 2023 году - 51,8 трлн рублей, в 2024 году - 53,9 трлн рублей.

Сейчас действует еще одна система компенсаций, в которой выплаты считаются от номинальной стоимости денежных знаков. Она основывается на том, что граждане до 1945 года рождения включительно получают компенсацию в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года, а граждане 1946 - 1991 годов рождения получают компенсацию в двукратном размере остатка вкладов. Размеры указанных компенсаций зависят от срока хранения вкладов и уменьшаются на суммы ранее полученных компенсаций.

Депутаты не раз рекомендовали правительству внести в Госдуму законопроект, который урегулирует вопрос об исполнении обязательств государству по сбережениям граждан, однако соответствующий законопроект до сих пор в парламент внесен не был.