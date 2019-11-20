Дума опять перенесла на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который переносит еще на год решение вопроса об урегулировании обязательств по вкладам в Сбербанке б.СССР.

Принятый депутатами документ продлевает с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", который в свою очередь предусматривает полную компенсацию вкладов в Сбербанке бывшего СССР.

Базовая стоимость используется для определения долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан РФ, помещенных на вклады в Сбербанк в период до 20 июня 1991 года. Действие данного закона приостановлено с 2003 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения и федеральных законов, предусматривающих перевод гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ.

Согласно финансово-экономическому обоснованию финансовые последствия перевода гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ в 2020 году оцениваются на уровне 45,4 трлн рублей, в 2021 году - 47,22 трлн рублей, в 2023 году - 49,11 трлн рублей.

Ранее в ходе обсуждения данного документа в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что правительство РФ разрабатывает закон об урегулировании обязательств по вкладам в Сбербанке бывшего СССР. "Мы данный закон разрабатываем, пока мы не готовы вам его представить, к сожалению", - сказал замминистра.