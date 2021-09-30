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Ozon откроет доступ на свою площадку самозанятым

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ozon начинает сотрудничать с самозанятыми, сообщил в четверг гендиректор компании Александр Шульгин на пресс-конференции в Казани.

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"Самозанятые - огромный пласт предпринимателей, самых начинающих, с которыми мы до сих пор не работали. Вот сейчас мы эти внутренние технологические ограничения сняли и даем возможность этим людям попробовать себя в бизнесе. Сколько их будет? Ну скажем так, в Ozon сейчас 50 тыс. компаний и предпринимателей, которые используют уже нашу систему. Мы думаем, что на горизонте 3-4 лет должно быть в раз 10 больше примерно. Самозанятых в России гораздо больше", - сказал Шульгин.

Гендиректор Ozon отметил, что "в каком-то смысле электронная коммерция создает возможности, чтобы эти люди начали заниматься своим бизнесом".

Ozon

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