ЦБ не увидел оснований вмешиваться в спор Wildberries с Visa и Mastercard

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Регулятору нет оснований для вмешательства в спор Wildberries с платежными системами Visa и Mastercard, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Что касается ситуации с платежными системами. Да, мы, конечно, в курсе того, что происходит. Но, на наш взгляд, - это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушения законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора", - отметила Набиуллина.

Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия останется на ранее установленном уровне - до 2% от стоимости товара.

Такое решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Платежные системы ответили, что такие действия Wildberries - ограничение конкуренции.