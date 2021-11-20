Количество самозанятых в России за год увеличилось на 1 млн человек

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Карантинные ограничения из-за COVID-19 стали причиной заметного снижения количества экономических субъектов, при этом с начала года почти на 1 млн увеличилось количество самозанятых, сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Мировой экономический кризис всегда сопровождается снижением количества экономических субъектов. У нас примерно на 200 тыс. субъектов за полтора года стало меньше в России, и занятость стала почти на 700 тысяч меньше. Многие ушли в самозанятые (...) сейчас их 3,3 млн человек. Только за этот год на 1 млн с лишним стало больше самозанятых", - отметил Калинин.

По его словам, введенная во многих регионах система QR-кодов отчасти является спасением от локдаунов, которые периодически, к примеру, вводятся в Европе. При этом, новая система контроля вынесена на обсуждение общественности.

"Альтернативы пока я не вижу QR-кодам, это лучше, чем периодически сидеть на локдауне. (...) Сейчас Государственная дума сделала очень разумный шаг, отправив законопроект на общенародное обсуждение. (...) Мы сейчас будем готовить свою позицию с учетом мнений предпринимательского сообщества", - поясни Калинин.

Президент "Опоры России" находится в Амурской области с рабочим визитом. Вместе с генеральным прокурором России Игорем Красновым он провел личный прием предпринимателей региона, обсудил меры поддержки бизнеса с губернатором Василием Орловым.