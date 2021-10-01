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Погрузка на сети РЖД в сентябре выросла на 1,2%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в сентябре 2021 года выросла на 1,2% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 3 млн 547,8 тыс. тонн в среднем в сутки, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании.

План компании на этот месяц составлял 3,535 млн тонн (+0,08%).

Ранее сообщалось, что ОАО "Российские железные дороги" задумало частично уменьшить дефицит своей инвестиционной программы за счет преимущественно тарифных мер. Дефицит вызван увеличением инвестпрограммы до ежегодного уровня более 1 трлн рублей и на 2022 год оценивается в 270 млрд рублей, на 2023 год - в 431 млрд рублей, на 2024 год - в 791 млрд рублей.

РЖД

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