РЖД предложила сократить дефицит своей инвестпрограммы за счет тарифных мер

Меры затрону в том числе тариф на пассажирские перевозки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" задумало частично уменьшить дефицит своей инвестиционной программы за счет преимущественно тарифных мер, позволяющих образовать дополнительное кредитное плечо, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с проектом финансового плана компании.

Дефицит вызван увеличением инвестпрограммы до ежегодного уровня более 1 трлн рублей и на 2022 год оценивается в 270 млрд рублей, на 2023 год - в 431 млрд рублей, на 2024 год - в 791 млрд рублей.

В частности, переход с индекса потребительских цен на "индекс ценового давления" (ИЦД, отражает влияние промышленной инфляции на затраты холдинга) в формуле долгосрочной индексации грузовых тарифов должен принести в 2022-2024 годах 36,3 млрд, 29,5 млрд и 27,2 млрд рублей соответственно, пишет газета.

Еще порядка 2 млрд рублей в год даст та же мера в применении к тарифу на пассажирские перевозки. До сих пор ФАС выступала против перехода на ИЦД, но этот вопрос дошел до президента страны, и как разрешится, пока неясно, отмечает издание.

Также предполагается скорректировать 2%-ную целевую надбавку на капитальный ремонт (она уже заложена в долгосрочной программе развития компании, как и другая 1,5%-ная наценка, компенсирующая изменения налогового законодательства, действие которой планируется продлить).

Это должно приносить холдингу еще порядка 33- 37 млрд рублей в год в течение трехлетки. Исходя из плановой выручки от грузовых перевозок, это дополнительные 2 процентных пункта, рассчитал "Коммерсантъ".

Вместе с другими мерами, такими как сохранение налога на имущество в размере 1,6% и в 2024 году, а также погашением Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдор) задолженности прошлых лет, это образует кредитный рычаг в размере 49 млрд, 83 млрд и 207 млрд рублей в год в 2022-2024 годах и позволяет удержать соотношение долг/EBITDA на более низком, чем при иных обстоятельствах, уровне в 3,6-3,8, добавляет газета.

Базовая EBITDA холдинга, запланированная на 2021 год в объеме 479,9 млрд рублей, в 2022 году должна составить 533 млрд рублей, но при условии предложенных тарифных мер увеличится еще на 40 млрд рублей. В 2023-2024 годах эти инициативы прибавят к ней 67 млрд и 130 млрд рублей соответственно. Но даже с такими допущениями CAPEX останется дефицитным, замечает издание. Причем, если в 2022 году будет не хватать 88 млрд рублей, то в 2023-2024 годах - более 300 млрд рублей ежегодно.