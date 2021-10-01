Ракету с кораблем "Союз МС-19" установили на стартовом комплексе Байконура

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая 5 октября выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-19" со съемочной группой проекта "Вызов", установлена на стартовой площадке космодрома Байконур, сообщила в пятницу утром пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем #СоюзМС19 для экипажа МКС-66 установлена на стартовый стол площадки № 31. Впереди - сведение ферм обслуживания", - говорится в сообщении в твиттере "Роскосмоса".

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе. По данным "Роскосмоса", экипаж вернется на Землю 17 октября. Их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.