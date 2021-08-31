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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Актриса Пересильд и режиссер Шипенко допущены к космическому полету

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Медицинская комиссия признала актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова (основной экипаж экспедиции МКС-66) годными к космическому полету, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Годными к полету по состоянию здоровья также признаны космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, "участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66)", говорится в сообщении.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на октябрь 2021 года. На нем на МКС должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов" - режиссер Шипенко, актриса Пересильд, а также командир корабля Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

Съемочная группа пробудет на орбите около десяти дней. Съемки пройдут, в том числе, на новом российском модуле "Наука".

МКС Роскосмос Юлия Пересильд Клим Шипенко Антон Шкаплеров

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