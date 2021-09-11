Орбиту МКС скорректировали к прибытию следующей экспедиции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 750 метров в рамках подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-19" и возвращению на Землю корабля "Союз МС-18", сообщили в "Роскосмосе".

"По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали перед прибытием пилотируемого корабля #СоюзМС19 и возвращением на Землю корабля #СоюзМС18.



По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты станции должна увеличиться на 750 м pic.twitter.com/YERvF1Qk9q — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 11, 2021

Ранее орбита МКС корректировалась 21 августа.

Запуск корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма "Вызов": режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров. Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.