"Интер РАО" с октября вдвое увеличит экспорт электроэнергии в Китай

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" с 1 октября увеличило объем поставок электроэнергии в Китай в связи с поступившей заявкой Государственной электросетевой компании (ГЭК) этой страны, сообщил российский энергохолдинг.

По сравнению с плановыми объемами в октябре 2021 года рост составит около 90%, по сравнению с октябрем 2020 года - в два раза, по сравнению с допандемийным 2019 годом - также в два раза, говорится в сообщении.

Поставки будут осуществляться по всем трем высоковольтным линиям электропередачи, включая ЛЭП "Амурская - Хэйхэ" напряжением 500 кВ, построенную с участием "Интер РАО" в 2012 году, сообщили в российском энергохолдинге.

Поставки осуществляются в рамках 25-летнего контракта с ГЭК Китая, заключенного в 2012 году, суммарным объемом 100 млрд кВт.ч. В настоящее время пропускная способность сечения Россия-Китай позволяет поставлять до 6-7 млрд кВт.ч электроэнергии в год. По итогам последних трех лет (2018-2020 годы) годовой объем поставок в Китай составлял около 3,1 млрд кВт.ч, напомнили в российской энергокомпании.

Ранее "Интер РАО" сообщало, что Китай обратился к компании с просьбой увеличить поставки электроэнергии в страну в связи с ее дефицитом в северных провинциях. Его причиной стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

Кроме этого, большинство китайских электростанций продают электроэнергию по установленным ценам, и некоторые производители решили сократить выработку вместо того, чтобы производить электроэнергию себе в убыток, что усугубило текущий кризис. По расчетам Bloomberg Intelligence, производителям придется поднять тарифы примерно на треть, чтобы вновь выйти на прибыльные уровни.

В 2020 году объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). За первое полугодие 2021 года поставки сократились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,25 млрд кВт.ч.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.