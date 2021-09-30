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Минэнерго не получало просьб увеличить экспорт угля в Китай или Европу

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго России сообщило, что не получало обращений со стороны Китая или стран Европы об увеличении экспорта угля из России.

29 сентября стало известно, что Китай попросил у ПАО "Интер РАО" увеличить поставки электроэнергии в северные провинции из-за сложившегося в стране энергодефицита. Его причиной стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

Рост цен на энергоносители также существенно сказался на странах Европы. Цены на газ в Европе в этом году подскочили более чем втрое, а стоимость электроэнергии почти удвоилась, поскольку регион столкнулся с дефицитом поставок.

Минэнерго Китай Европа Интер РАО

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